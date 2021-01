Vooral in basisonderwijs kinderen terug naar huis gestuurd die uit rode zone kwamen

Verschillende scholen zagen maandag leerlingen terugkeren die uit een rode zone kwamen en dus eigenlijk niet naar school mochten komen. Dat blijkt uit een “snelle bevraging” door de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Wie na een verblijf van 48 uur of meer terugkeert uit een rode zone, moet zich onmiddellijk na terugkeer laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. En die regel geldt ook voor kinderen. Bij de start van het tweede trimester waren er dan ook heel wat leerkrachten en leerlingen die niet naar school mochten. Toch leren beperkte steekproeven dat een aantal leerlingen wél naar school ging.

Foto: VLVO

Terug naar huis gestuurd

In het basisonderwijs werden in 148 van de bevraagde scholen kinderen terug naar huis gestuurd. Het meest extreem was een aantal van 23 kinderen in een school van 200 tot 500 kinderen in het Brussels Gewest. Verder in 35 scholen meer dan 3 kinderen en in 112 scholen 1 tot 3 kinderen.

In het buitengewoon basisonderwijs moesten nooit meer dan 3 kinderen teruggestuurd worden. Bij de respondenten van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs werd slechts hier en daar 1 leerling teruggestuurd.

De meeste van de leerlingen die terugkeerden uit een rode zone, bleven wel degelijk thuis. In het basisonderwijs trok 23 procent wél naar de schoolbanken.

Foto: VLVO

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft geen precieze cijfers over het aantal quarantaines, maar een beperkte steekproef leert dat het aantal per school vrij beperkt is. “Scholen informeerden ouders voor of tijdens de vakantie over de quarantaineregels en daarom lieten ouders meestal op voorhand weten dat zij met hun kinderen op reis waren geweest en dus in quarantaine gaan”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Crombez.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming liet vorige week weten dat scholen leerlingen en personeelsleden mogen weigeren als ze de verplichte quarantaineperiode niet naleven. “Enkele leerlingen, een kleine minderheid van de quarantainegevallen, kregen aan de schoolpoort te horen dat ze thuis hun quarantaine moeten uitzitten”, aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het KO benadrukt dat scholen grote inspanningen leveren om les te blijven voorzien in het belang van de leerlingen. De scholenkoepel wijst erop dat iedereen hierin een verantwoordelijkheid heeft. “We hopen dus dat ouders de quarantainemaatregelen nauwgezet volgen”, klinkt het.