Trump zet staatssecretaris Georgia onder druk om verkiezingsresultaat aan te passen: “Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden”

In een opvallend telefoongesprek van een uur heeft de Amerikaanse president Donald Trump bij de Republikeinse “secretary of state” van Georgia Brad Raffensperger aangedrongen op een wijziging van het verkiezingsresultaat in diens staat. Dat bericht de Washington Post, die een opname van het gesprek publiceerde. Onder anderen aanstaand vicepresident Kamala Harris reageert scherp: “Dit is schaamteloos machtsmisbruik.”

In het telefoongesprek – waarbij ook Raffenspergers advocaat en medewerkers van Trump aanwezig waren – heeft de Republikeinse president zaterdag zijn partijgenoot aangespoord om “genoeg stemmen voor hem te vinden” en het resultaat “opnieuw te berekenen”. Hij herhaalde in het telefoongesprek zijn beweringen over fraude, terwijl Raffensperger hem tegensprak.

Trump dreigde met strafrechtelijke vervolging als Raffensperger vasthield aan het verkiezingsresultaat, op een gegeven moment waarschuwend dat Raffensperger een “groot risico” nam. Hij noemde hem “een kind”, “ofwel oneerlijk ofwel incompetent” en een “schmuck”.

(Lees verder onder de opname)

In swing state Georgia zijn meerdere audits gebeurd en zijn de stemmen al twee keer herteld, maar Trump wil dat de ambtenaar het resultaat nog eens zou onderzoeken “met mensen die antwoorden willen”. “Het volk is kwaad”, aldus Trump. “En er is niets mis met zeggen, je weet wel, euh, dat je het herberekend hebt.”

Trump verloor in Georgia met 11.779 stemmen van zijn Democratische uitdager Biden. De president zei in het telefoongesprek: “Kijk. Alles wat ik wil is dit. Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat één meer is dan degene die we hebben. Want ik heb in de staat gewonnen en het is niet eerlijk mij zo de zege te ontnemen”. Trump beweerde meermaals: “Onmogelijk dat ik in Georgia heb verloren”. Waarbij hij ook zei met honderdduizenden stemmen te hebben gewonnen.

“Wat je zegt, is niet waar”

Raffensperger probeerde tijdens het gesprek zijn partijgenoot duidelijk te maken dat die zich baseert op doorprikte samenzweringstheorieën, steunt op verkeerde informatie en dat de zege van Biden eerlijk en juist is. “Wij geloven dat onze tellingen kloppen”, zei de staatssecretaris ook, eraan toevoegend dat de resultaten ook bij rechtbanken standhielden. Na een van Trumps beweringen over fraude, die online rondgaan, zei hij: “Mijnheer de president, het probleem met sociale media is dat mensen gelijk wat kunnen zeggen.” Waarop Trump antwoordde: “Nee, dit zijn geen sociale media. Dit zijn Trump media.”

Trump vertelde Raffensperger dat, als hij niets deed, dit een schaduw kan werpen op de kansen van de twee Republikeinen die woensdag tijdens een tweede ronde hun Senaatszetel verdedigen. De president zei maandag op een verkiezingsmeeting in Georgia de fraude te zullen aankaarten.

Na afloop bestempelde de president zijn onwrikbare partijgenoot als “onwetend”, omdat hij “niet kon of wilde antwoorden” op zijn vragen over kiesfraude. Trump bekritiseert Raffensperger al wekenlang openlijk omdat die volhoudt dat de verkiezingen in zijn staat correct verliepen en Joe Biden de rechtmatige winnaar is. Raffensperger reageerde via Twitter: “Met respect, president Trump: wat je zegt is niet waar. De waarheid zal uitkomen.”

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Vragen over legaliteit

Volgens de Washington Post en The Guardian rijzen bij experten vragen over de legaliteit van het telefoontje en over mogelijke juridische gevolgen voor Trump, waaronder een tweede impeachment.

De pogingen van Trump om de uitslag van de verkiezingen na zijn nederlaag te veranderen, komen neer op “schaamteloos machtsmisbruik” zei de nieuwgekozen vicepresidente Kamala Harris zondagavond tijdens een campagneoptreden in de stad Savannah in Georgia.

Adviseur van Joe Biden Bob Bauer reageerde: “We hebben nu onweerlegbaar bewijs van een president die een ambtenaar van zijn eigen partij onder druk zet en bedreigt om hem de rechtmatige en gecertificeerde stemmentelling van een staat te doen intrekken en een andere in de plaats te fabriceren. Het vat het hele, schandelijke verhaal van Donald Trumps aanval op de Amerikaanse democratie.”

LEES OOK. Nog een laatste week herrie schoppen: hoe Donald Trump nog steeds niet van plan is om zomaar plaats te ruimen (+)