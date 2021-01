Ophef over 33 meter groot beeld van vagina in Brazilië: “Zet er een even grote penis naast”

Een 33 meter groot beeld van een vagina veroorzaakt dezer dagen heel wat ophef in Brazilië. Aanhangers van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro gaan in de clinch met fans van de kunstinstallatie.

Het beeld met de titel ‘Diva’ bestaat uit beton, en werd zaterdag onthuld door artieste Juliana Notari op een heuvel in een kunstpark in de noordelijk staat Pernambuco. In een Facebook-bericht schrijft Notari dat haar werk “de relatie tussen natuur en cultuur in onze fallocentrische en antropocentrische westerse maatschappij in vraag moet stellen”, en “een debat over de problematisering van gender moet uitlokken”. “Kwestie die steeds urgenter worden”, verwijst Notari schijnbaar ook naar het groeiend intolerante klimaat in het Brazilië van Bolsonaro.

Conheçam Diva, obra incrível da artista Juliana Notari na Usina Santa Terezinha, agreste de Pernambuco.



O primeiro tuíte do ano é sobre arte e é sobre mulher ?? pic.twitter.com/xNNNDSwD2p — fabiana moraes (@fabi2moraes) January 1, 2021

Met die verwijzing haalde Notari zich echter meteen de woede van duizenden aanhangers van de president op de hals. “Wie denken jullie linksen nog voor de gek te houden?”, schreef bijvoorbeeld iemand. Anderen hadden het over “linkse propaganda”, en een “obsceen” en “verwerpelijk” beeld. Ook Olavo de Carvalho, de mentor van Bolsonaro, reageerde bijzonder giftig. Volgens hem moest het beeld beantwoord worden met “een penis van 33 meter groot”.