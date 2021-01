Kevin De Bruyne is teleurgesteld over eerste contractvoorstel Manchester City en wil meer verdienen

Kevin De Bruyne zal het eerste contractaanbod van Manchester City allicht afwijzen. Het huidige contract van De Bruyne loopt af in de zomer van 2023, maar City wil hem tot 2025 aan de club binden en zijn salaris optrekken om hem te belonen voor zijn goede prestaties. De gesprekken lopen al een tijdje, maar een doorbraak kwam er nog niet.

Manchester City wilde de 29-jarige Belg belonen voor zijn uitstekende prestaties met een nieuwe en verbeterde overeenkomst, maar ondanks het aanvankelijke optimisme van beide partijen viel er nog geen overeenkomst uit de bus.

De Bruyne zou teleurgesteld zijn over het eerste aanbod van City en zal het allicht afwijzen. Onze landgenoot zou inclusief bonussen nu al ongeveer 350 000 euro per week verdienen. Dat maakt hem de grootste verdiener van de club, maar er zijn anderen in de Premier League die meer dan dat bedrag verdienen. De Rode Duivel wil een loon dat zijn status als een van de besten in de Premier League weergeeft. Het verbeterde contract dat City hem aanbood, zou niet volstaan.