Benfica en Jan Vertonghen laten punten liggen in hervatte match

Benfica heeft maandag twee punten laten liggen op het veld van Santa Clara bij de hervatting van de zondag stopgezette competitiewedstrijd. Het werd 1-1. Jan Vertonghen speelde bij de bezoekers de hele wedstrijd.

Het duel in Ponta Delgada, de thuishaven van Santa Clara, werd zondag na zeven minuten stilgelegd omdat het veld omwille van hevige regenval onbespeelbaar was geraakt. Maandag werd het duel hervat. Darwin Nunez (33.) bracht de bezoekers voor rust op voorsprong, maar Fabio Cardoso maakte op het uur gelijk. Benfica slaagde er niet meer in een tweede keer te scoren. In de tussenstand in de Portugese Primeira Liga is Benfica derde, met 28 punten na 12 speeldagen. Stadsrivaal Sporting leidt met 32 punten. Santa Clara is zevende.

In Turkije verloor Mickaël Tirpan met Kasimpasa met 0-3 van Fenerbahçe. Mame Thiam (ex-Zulte Waregem) scoorde twee maal voor de bezoekers. Tirpan werd na 71 minuten naar de kant gehaald. Kasimpasa is na zestien wedstrijden in de Turkse Süper Lig tegenvallend dertiende, Fenerbahçe staat vierde.

(belga)