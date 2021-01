Engelse clubs mogen in League Cup wel vijf maal wisselen

Tottenham is een van de vier halve finalisten in de League Cup. Foto: AP

De vier overblijvende teams in de Engelse League Cup mogen in de halve finales en finale vijf wissels doorvoeren. Dat raakte maandag bekend. In Engeland is al het hele seizoen een debat gaande om ook opnieuw vijf wissels toe te laten in de Premier League, zoals het geval was vlak na de coronacrisis. Een wijziging van die regel komt er (voorlopig) nog niet.

In bijna heel Europa gelden dit seizoen vijf wisselmogelijkheden voor de clubs. Engeland vormt daarin een uitzondering. Ook in de Jupiler Pro League was het lange tijd niet toegestaan vijf maal te wisselen. Sinds 26 december keurde de Raad van Bestuur van de Pro League het voorstel goed en is het wel mogelijk.

De halve finales van de League Cup staan deze week op het programma. Dinsdag is er het duel tussen Tottenham en tweedeklasser Brentford. Woensdag werken Manchester United en Manchester City een derby af. De finale is voorzien voor 25 april, op Wembley.

