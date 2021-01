Binnenkort betrappen onbemande camera’s gsm-gebruikers achter het stuur

De politie zal in de toekomst onbemande camera’s kunnen gebruiken om bestuurders te betrappen die aan het gsm’en zijn. SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke dient daarvoor een wetsvoorstel in waarvan hij hoopt dat het nog dit voorjaar wordt gestemd.

Jaarlijks worden meer dan 100.000 automobilisten bekeurd die met hun gsm bezig zijn terwijl ze aan het rijden zijn. Maar volgens Vandenbroucke is dat maar het topje van de ijsberg, “omdat de vaststelling enkel door een agent op heterdaad kan gebeuren”. Ook in de toekomst zal een agent nog moeten beoordelen of iemand aan het gsm’en is. Maar hij zal dat wel achteraf kunnen doen, en op basis van beelden die al getrieerd zijn door een intelligente camera. “Daardoor wordt het betrappen voor onze politie veel minder arbeidsintensief”, zegt Vandenbroucke.

In België is 10 tot 12 procent van de wegongevallen met doden of gewonden te wijten aan gsm-gebruik achter het stuur. 28 procent van de bestuurders gaf in een studie uit 2019 toe dat ze minstens een keer per maand mails of berichten sturen terwijl ze aan het rijden zijn. De federale regering heeft daarom van de gsm achter het stuur, naast overdreven snelheid en alcohol, een prioriteit gemaakt om de pakkans te verhogen.

Privacy

In vergelijking met de andere overtredingen die een camera vandaag al mag detecteren, zal deze inbreuk de eerste zijn waarbij handelingen in de wagen worden gefotografeerd. Binnen de meerderheidspartijen is men er echter van overtuigd dat het systeem de toets van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) zal doorstaan. “De identificatie van de bestuurder die in overtreding is zal enkel gebeuren via de nummerplaat”, zegt Jef Vandenbergh (CD&V), die zelf ook een wetsvoorstel heeft ingediend dat nog ruimer is. Hij wil dat alle overtredingen op de wegcode die kunnen worden vastgesteld door een onbemande camera net zo goed bewijskracht krijgen als degene die door een bemand toestel worden gedaan.