Engeland en Schotland weer volledig in lockdown

Engeland en Schotland gaan weer volledig in lockdown, om zo de snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakt met de nieuwe variant van het coronavirus in te dijken. Dat hebben de premiers Boris Johnson en Nicola Sturgeon maandag bekendgemaakt.

Boris Johnson kondigde de verstrenging van de maatregelen maandagavond aan in een televisietoespraak. “Met de vorige variant van het virus zouden de huidige maatregelen volstaan”, klonk het, “maar de nieuwe versie verspreidt zich aan een alarmerende snelheid. Daarom moeten we meer doen om het virus onder controle te brengen.” De voorbije dagen werden in het Verenigd Koninkrijk opnieuw meer dan 50.000 nieuwe besmettingen geteld.

In de praktijk moeten de Engelsen vanaf woensdag allemaal thuisblijven, behalve om levensmiddelen in te slaan, om te werken als dat echt niet anders kan, om te sporten, of om te ontsnappen aan huiselijk geweld. Alle scholen moeten ook weer overschakelen op thuisonderwijs. Voor de Schotten gaan soortgelijke maatregelen dinsdag al in. Ze gelden al zeker tot halverwege februari.