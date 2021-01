Engeland gaat voor derde keer in volledige lockdown, maar voetbal en andere sporten mogen blijven doorgaan

De Britse premier Boris Johnson kondigde door een stijging van het aantal besmettingen en de besmettelijkere variant van het coronavirus maandagavond een nieuwe lockdown aan in Engeland. Het Engelse profvoetbal en ook andere profsporten ontsnappen voorlopig wel aan een stopzetting.

Boris Johnson kondigde maandagavond een nieuwe lockdown aan in Engeland. Het is alarmerend om de snelheid te zien waaraan de nieuwe variant van het virus zich verspreidt”, startte Johnson zijn toespraak. “Deze variant lijkt veel besmettelijker te zijn. Het aantal doden is de voorbije weken met twintig procent gestegen, en dat aantal zal nog stijgen.” Om die reden moeten opnieuw zwaardere maatregelen getroffen worden, zei de premier. “We moeten in Engeland daarom naar een nationale lockdown gaan.”

“Je mag het huis alleen verlaten om essentiële boodschappen te doen zoals voedsel of geneesmiddelen, om te sporten in de buitenlucht met maximaal één iemand van buiten het eigen gezin. Of om naar de dokter te gaan. Kwetsbare personen kunnen zich beter meteen afzonderen”, klonk het nog. De verstrengde maatregelen blijven van kracht tot minstens half februari.

Bij de eerste lockdown in maart werd het voetbal wel stilgelegd. Het Engelse voetbal kampt de laatste tijd geregeld met veel coronabesmettingen en er werden al enkele wedstrijden uitgesteld omwille van de besmettingen.

Maar de Engelse voetbalfans hoeven niet te vrezen, want het Engelse profvoetbal mag gewoon doorgaan. De Premier League, de League Cup en de EFL Cup ontsnappen dus aan een stopzetting er zal wel nog strenger getest worden op het coronavirus. Ook andere profsporten in Engeland mogen blijven doorgaan.