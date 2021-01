Nu al eerste hindernis voor Overlegcomité vrijdag: mogen de rijscholen weer open of niet?

Het getouwtrek voor het Overlegcomité van vrijdag is al begonnen. De ene politicus sluit versoepelingen expliciet uit, de andere laat een kleine opening. Het heropenen van de rijscholen zou door de Vlaamse regering op tafel gelegd worden. Maar zelfs dat ligt enorm moeilijk voor de experten: “Het is de afspraak om pas te versoepelen als we onder de afgesproken drempel duiken.”