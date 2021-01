Greta wordt groot: Thunberg is 18 jaar geworden, maar kan ze het gezicht van de klimaatbeweging blijven?

Greta Thunberg is sinds afgelopen zondag 18 jaar. Geen klein klimaatmeisje meer dus, maar volgens het boekje een volwassen activiste. Wat betekent dat cijfer voor de Zweedse tiener die in elk land de kinderen uit de schoolbanken en op straat kreeg voor het klimaat? Zal de superheldin van ons milieu nog grote mensen kunnen ontwapenen nu ze er zelf eentje is? “Greta heeft iets wat maar weinig mensen hebben.”