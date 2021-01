Elders in de wereld draait het vaccineren op volle toeren: moeten we niet gaan vaccinshoppen in China, India en Rusland?

Elders in de wereld staat de vaccinatiecampagne veel verder dan bij ons. Sommige landen danken de snelle start aan vaccins die bij ons verre van beschikbaar zijn. Moeten we verder kijken dan onze westerse neus lang is en vaccinshoppen in China, India en Rusland? “We voeren met hen geen gesprekken”, klinkt het bij de Europese Commissie.