“Mbaye Leye boven Franky Vercauteren, menen ze dat bij Standard?”

Zo, Frank Vercauteren past dus niet in het DNA van Standard. Daarom kozen de Rouches maar voor Mbaye Leye, die daar met die onnoemelijk vele jaren in Luik (anderhalf jaar als speler, één jaar als assistent) natuurlijk wel als een handschoen bij past. Flauw verweer.

