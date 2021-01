De corona-balans na de winterstop in de Jupiler Pro League: maar tien(!) spelers in quarantaine, Standard-verdediger kan als enige niet spelen

De uiterst korte winterstop in de Jupiler Pro League heeft ook zijn voordelen. Spelers hadden te weinig tijd om naar het buitenland te reizen. Er zitten bij de eersteklassers een beperkt aantal spelers in quarantaine, maar de meesten daarvan zijn inzetbaar omdat ze op tijd terugkeerden uit het buitenland.

Navraag leert dat er in totaal tien spelers zijn die wegens hun reis naar het buitenland, al dan niet met toestemming van de club, in quarantaine verblijven. Tien van de ongeveer vierhonderd profs in ...