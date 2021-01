Liverpool laat dure punten liggen na nederlaag tegen Southampton, trainer tot tranen toe bewogen

Southampton heeft de clash tegen Liverpool gewonnen met het kleinste verschil. Aanvaller Danny Ings (ex-Liverpool) maakte het enige doelpunt van de wedstrijd al in de tweede minuut. Liverpool liet de kans liggen om steviger aan de leiding van de Premier League te komen. De trainer van Southampton Ralph Hasenhüttl was na het laatste fluitsignaal tot tranen toe bewogen.

Manchester United telt nu evenveel punten als Liverpool (33), maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Zo laten de Reds toch dure punten liggen in de strijd om de titel. Coach Jürgen Klopp zit in zijn laatste drie duels aan een magere 2/9. Southampton klimt dankzij de winst richting zesde plaats in het klassement.

Al na twee minuten stond de eindscore op het scorebord. Southampton kreeg een vrije trap op een mooie plaats. Ward-Prowse mikte de bal tot bij aanvaller Danny Ings en die wipte de bal enig mooi over keeper Alison Becker in de verste hoek. Ings zit zo al aan zeven doelpunten en drie assists dit seizoen in de Engelse competitie. Het was voor de Engelsman overigens z’n vijftigste in de Premier League.

De 50ste van Danny Ings in de Premier League is ongetwijfeld één van z'n subliemste... 👌 pic.twitter.com/y12nq5y9P7 — Play Sports (@playsports) January 4, 2021

Liverpool drukte na de snelle opdoffer wel, maar kansen creëren lukte amper. Beide ploegen speelden te slordig. Bij Southampton moest oude bekende Moussa Djenepo net voor het halfuur geblesseerd het veld verlaten. Na een duel greep hij naar zijn hamstrings en kon hij niet meer verder. Tussen 2017 en 2019 voetbalde de 22-jarige Malinees nog bij Standard.

Via invallers Tella en Valery kon Southampton nog een paar keer dreigen. Vooral die laatste kwam nog dicht bij een doelpunt nadat Alison wel erg ver uit zijn doel was gekomen. Bij Liverpool werkte Salah wel en probeerde Mané af en toe eens iets te forceren, maar de gelijkmaker kwam er dus niet. Het duurde zelfs tot ver in de tweede helft voor Liverpool voor het eerst een schot tussen de palen liet noteren. Zo doorbrak Southampton de zegereeks van Liverpool. De laatste zes keer verloren de Saints immers de clash tegen Liverpool. Het was al van 2016 geleden dat ze nog eens konden winnen. De trainer van Southampton Ralph Hasenhüttl was na het laatste fluitsignaal tot tranen toe bewogen.

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool! 👏



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8 — Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021

Danny Ings scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: EPA-EFE

Valencia blijft in sukkelstraatje

In de Spaanse competitie speelde Valencia dan weer 1-1 gelijk tegen Cadiz. De uitploeg kwam in de tweede helft op voorsprong via Lozano. Via Gomez maakte Valencia in het slot nog gelijk. Valencia schiet niks op met een punt en blijft zo op de zeventiende plaats maar net boven de degradatiezone staan.