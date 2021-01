Vlaanderen vaccineert het traagst, Wallonië gaat dubbel zo snel: “We mogen ons niet vergalopperen”

Franstalig België neemt een opvallend snellere start in de vaccinatiecampagne dan Vlaanderen. Wallonië wil deze week nog 11.500 prikjes zetten, en Brussel zeker 4.000. Vlaanderen houdt het op ‘maar’ 6.610 rusthuisbewoners. “Het is de opstartweek. We willen de ziekenhuizen een paar dagen tijd geven om alles in de vingers te krijgen”, klinkt het bij Agentschap Zorg en Gezondheid.