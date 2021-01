Bologna laat Stefano Denwsil (nog) niet naar Club Brugge gaan

Club Brugge is nog altijd in de blijde verwachting van Stefano Denswil (27). De Nederlandse verdediger staat voor een terugkeer naar blauw-zwart, maar zijn club Bologna zet de huurovereenkomst voorlopig nog on hold.

Foto: BELGA

Als verklaring geven de Italianen dat ze eerst een vervanger willen aantrekken. Vorig weekend viel de Chileen Gary Medel uit, waardoor de spoeling in het defensieve compartiment wat dunner wordt. Dat geeft Bologna een argument om de huurprijs voor Denswil op te drijven.

Die andere Nederlandse aanwinst, Bas Dost, trainde maandag voor de eerste keer mee met de groep. Zondag op het kunstgras van STVV kan hij zijn debuut maken.

Michael Krmencik was niet meer te bespeuren in Westkapelle. Hij arriveerde in Thessaloniki, waar hij werd voorgesteld als nieuwe speler van PAOK. De Grieken huren hem tot het einde van het seizoen.

Odilon Kossounou tekende maandag op zijn 20ste verjaardag een nieuw contract bij Club. De Ivoriaan ligt nu tot 2024 vast bij blauw-zwart.