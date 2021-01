Forfait dreigt voor amateurclubs in Croky Cup: “Al die moeite voor één bekermatch zonder publiek? Totaal onverantwoord”

Dessel Sport, Rupel Boom en THES Sport, drie van de negen resterende amateurclubs in de Beker van België, hebben van hun lokale besturen geen toestemming gekregen om de groepstrainingen te hervatten. Tenzij het Overlegcomité alsnog versoepelingen aankondigt voor de amateursport – en die kans is klein – moeten de drie clubs forfait geven voor hun 1/16de finales in de Croky Cup begin februari. Beerschot, Eupen en RC Genk zouden dan doorstoten naar de 1/8ste finales.

“Wat een hoogtepunt voor onze club had moeten zijn, gaat wellicht met een sisser aflopen”, zegt THES-voorzitter Wendy De Wit. “Toch sta ik tweehonderd procent achter de beslissing van de burgemeester. Welk nut heeft het een maand te trainen om dan één wedstrijd te spelen achter gesloten deuren? De kans is heel klein dat er versoepelingen aankomen. Laten we dan gewoon een foto nemen van de huidige 1/16de finales en die volgend jaar afwerken mét publiek en een fatsoenlijke voorbereiding.”

Ook bij Dessel en Rupel Boom is er begrip voor de beslissing van de burgemeester. Met Heur Tongeren, Olsa Brakel en Lokeren-Temse zitten ook drie Vlaamse clubs uit tweede nationale bij de laatste 32 van de Croky Cup. Bij hen is het enthousiasme om de trainingen te hervatten groter, mede door de lagere loonkosten.

Visibiliteit voor Olsa Brakel

Olsa Brakel trekt voor zijn bekerduel naar Club Brugge. De ontmoeting met de landskampioen komt, net als Club Luik-Anderlecht, rechtstreeks op tv. Voor die portie visibiliteit willen de Oost-Vlamingen wel een inspanning doen. “Een duel op televisie is het enige dat we onze fans kunnen teruggeven”, beseft CEO Bart Vermeulen. “Normaal gezien hadden we voor een volksverhuizing vanuit Brakel gezorgd. Dat valt helaas in het water, net als de wedstrijdrecette. We zullen dit duel als een vorm van klantenbinding beschouwen.”