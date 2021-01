Met de groeten van René Weiler: ex-assistent van Zwitserse coach is nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren

Een Spanjaard ging, een Zwitser kwam. Waasland-Beveren verwelkomt Roger Stilz als nieuwe sportief directeur. Ex-journalist, ex-assistent van René Weiler en Bert van Marwijk en nu de man die de fusieclub uit de gevarenzone moet helpen met gerichte transfers. Iets wat hij nooit eerder deed. In tegenstelling tot modellenwerk.

Roger Stilz kijkt uit naar de “nieuwe uitdaging” en is “opgetogen” voortaan deel uit te maken van “deze familie”, genaamd Waasland-Beveren. In zijn tijd als journalist had hij ongetwijfeld geen genoegen ...