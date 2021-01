Het krediet van Frank Lampard is op: waarom Roman Abramovich uitkijkt naar vervanger voor boegbeeld van Chelsea

Zelfs boegbeelden zijn niet veilig als je voor Roman Abramovich werkt. Frank Lampard (42) is na de 1-3-nederlaag tegen Manchester City officieel de slechtst presterende Chelsea-trainer sinds de Russische oligarch de club in 2004 kocht. Afgelopen zomer was hij nog titelkandidaat, volgende zomer staat volgens welingelicht bronnen een andere trainer aan het hoofd van de Blues.