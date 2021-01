Leander Dendoncker kampt met naweeën van blessure bij de Rode Duivels

Leander Dendoncker staat al vier wedstrijden aan de kant bij Wolverhampton. De Rode Duivel ondervindt nog steeds last aan een blessure die hij opliep tijdens de oefeninterland tegen Zwitserland op 11 november.

Dendoncker kwam toen knie tegen knie in botsing met een Zwitser en moest aan de rust vervangen worden. Aanvankelijk leek de blessure niet ernstig. Hij miste de interland tegen Engeland, maar maakte een week later zijn comeback tegen Denemarken. Ook bij Wolverhampton begon hij weer te spelen.

Maar gaandeweg ondervond hij steeds meer pijn aan de knie. Hij kon niet langer voluit gaan en op 15 december werd hij aan de rust vervangen in de wedstrijd tegen Chelsea. Sindsdien speelde hij niet meer.

Onderzoek bracht een botoedeem aan het licht. Dat is een kneuzing van het bot die soms pijnlijk kan zijn. Dendoncker kreeg twee infiltraties in het bot net onder de knieschijf in de hoop de pijn te kunnen verlichten. Intussen traint hij opnieuw individueel. In een van de volgende weken hoopt hij opnieuw aan spelen toe te kunnen komen.