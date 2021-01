Ketnet-wrapper die Iljo Keisse een klap verkocht, riskeert twee jaar celstraf

Gent - Twee jaar cel, die zware strafeis ligt op tafel voor Melvin Klooster (37). Dinsdagochtend in de Antwerpse rechtbank kent de gewezen Ketnet-wrapper zijn straf. Klooster dreigt ook een schadevergoeding van 90.000 euro te moeten betalen aan de wielrenner die hij destijds klappen verkocht: Iljo Keisse (38).

De feiten dateren van oktober 2017, diep in de nacht, buiten aan de Antwerpse discotheek Roxy. De renners van The Wolfpack waren die avond en nacht op teambuilding. Toen ze rond vijf uur ’s ochtends de club verlieten, zag Keisse hoe een man in elkaar werd geklopt door Klooster. Keisse dacht verkeerdelijk dat het slachtoffer zijn ex-ploegmaat Fernando Gaviria was en schoot te hulp. Hij bekocht dat met een slag tegen de slaap, waardoor de Gentenaar op glasscherven viel en zijn pink ernstig verwondde.

Melvin Klooster, wrapper met een kort lontje. Foto: pol de wilde - corelio

Keisse, die de gewezen rapper niet persoonlijk kende, stelde zich nadien burgerlijke partij omdat hij maanden niet kon deelnemen aan wedstrijden. Zo ging de Zesdaagse in ‘zijn’ Kuipke in rook op. Het openbaar ministerie acht de schuld van Klooster bewezen en vorderde twee jaar cel. Klooster is niet onbesproken: hij liep al 27 veroordelingen op bij de politierechter en een veroordeling in 2005 wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Klooster houdt vol dat hij Keisse nooit heeft aangeraakt.