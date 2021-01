Leider van extreemrechtse Proud Boys opgepakt in Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de leider van de extreemrechtse groep Proud Boys (“trotse jongens”) opgepakt, twee dagen voor een betoging van aanhangers van president Donald Trump. Dat heeft de politie maandag gezegd.

Tegen Enrique Tarrio was een aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens vernieling tijdens een pro-Trump-demonstratie in Washington vorige maand. Hij had toen een “Black Lives Matter”-spandoek van een kerk in brand gestoken. Daarnaast had de 36-jarige, die pas uit de staat Florida was aangekomen in Washington, bij zijn arrestatie twee illegale patroonhouders op zak.

Aanhangers van Trump hebben voor woensdag, wanneer het Congres de uitslag van de verkiezingen goed zal keuren, opnieuw opgeroepen tot protest in Washington. De president deelde maandag op Twitter nog een oproep om deel te nemen aan de betoging in de buurt van het Witte Huis.

Het Republikeinse staatshoofd verloor de presidentsverkiezingen in november van de Democraat Joe Biden. Trump weigert zijn nederlaag echter toe te geven en beweert dat de overwinning hem door fraude afgenomen werd. In december en november kwamen in Washington al duizenden mensen op straat om Trump te steunen, onder hen ook aanhangers van de Proud Boys.

Tijdens de verkiezingsdebatten sprak Trump, gevraagd of hij zich zou distantiëren van de groep, de beruchte woorden: “Proud boys, stand back and stand by” (hou je paraat).

