Marc Van Ranst: “We hadden sneller kunnen gaan door eerst in de ziekenhuizen te vaccineren”

”De vaccinaties hadden sneller kunnen gaan”, zegt Marc Van Ranst in De Afspraak. De viroloog reageert hiermee op de kritiek dat de vaccinaties in België en vooral Vlaanderen heel traag op gang komen.

Israël staat bovenaan, maar liefst 14 procent van de bevolking werd daar al gevaccineerd. Ook Bahrein, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten steken ons de loef af. België hinkt achterop met 0,0061 vaccinaties per 100 inwoners.

Alles kan vlugger gaan, dat hangt af van waar je de prioriteiten legt, zegt Van Ranst. “Men is erg ambitieus geweest door eerst de woonzorgcentra te willen vaccineren. Dat zijn er 1500 en die zijn moeilijker te bereiken. Dat is een enorme logistieke nachtmerrie: denk aan grote verpakkingen op extreem lage temperaturen”, zegt Van Ranst. “We hadden kunnen beginnen bij de ziekenhuizen die in ons land allemaal goed gerund worden en uitgerust zijn met apotheker.”

