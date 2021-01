Wolken domineren de weerkaarten

Dinsdag is het opnieuw overwegend zwaarbewolkt met weinig of geen opklaringen. Het blijft, op een spatje regen of een vlokje sneeuw na, droog. Tijdelijk valt er lichte regen of motregen in het noorden van het land. De maxima schommelen van -2 graden in de Hoge Venen tot +4 graden aan zee, zo meldt het KMI.

Ook dinsdagavond en -nacht blijft het zo goed als droog en is het meestal zwaarbewolkt. In de Ardennen kunnen er lokale aanvriezende mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +2 graden in het westen van het land.

De volgende dagen blijven de wolken domineren. Morgen/woensdag is het ten zuiden van Samber en Maas overwegend zwaarbewolkt met nu en dan wat lichte sneeuw. Elders verwacht het KMI meestal ook bewolkt weer, maar blijft het, afgezien van een lokale en eventueel winterse bui, droog. Naar de avond toe neemt de kans op neerslag vanaf het noorden toe.

Woensdagnacht vergroot verder de kans op smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw in het centrale deel van het land. In de Ardennen valt er dan sneeuw en over het noordwesten eerder regen. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Donderdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met soms neerslag. In het noordwesten valt die neerslag als regen, in Hoog-België als sneeuw.

Vrijdag begint overwegend zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen nog wat sneeuw. In de loop van de dag wordt het droog in het binnenland met nu en dan opklaringen. In de Ardennen echter blijft het zwaarbewolkt.