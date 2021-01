“20 procent bereikt”, Iran verrijkt sinds maandagavond uranium aan hoge zuiverheid

Iran produceert sinds maandagavond uranium dat tot 20 procent verrijkt is. Dat heeft het hoofd van het Iraanse energieagentschap dinsdag gezegd in een interview met de staatstelevisie.

Iran kondigde maandag al aan dat het opnieuw is begonnen met de verrijking van uranium tot 20 procent. “Ongeveer om 19.00 uur (16.30 uur Belgische tijd) hebben we 20 procent bereikt”, aldus woordvoerder Behrouz Kamalvandi.

Volgens Kamalvandi past zijn nucleair agentschap een wet toe die onlangs door het parlement werd goedgekeurd rond de onmiddellijke herneming van de productie van uranium dat tot 20 procent verrijkt wordt. Elk jaar kan zo 120 procent van dat uranium geproduceerd worden.

Het gaat om een duidelijke overtreding van het nucleair akkoord dat Teheran in 2015 met enkele grootmachten sloot. Dat legde het land op om enkel laag verrijkt uranium te produceren voor civiele doeleinden, verrijkt tot 3,67 procent. Uranium moet een proces ondergaan om geschikt te worden gemaakt voor kernenergie, of voor kernwapens. Een verrijking tot 20 procent is over het algemeen onvoldoende voor het maken van kernwapens. Voor kernenergie kan 3 procent genoeg zijn. In ruil voor de beperkingen in het akkoord werden de internationale sancties tegen Iran opgeheven.

De Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord in mei 2018, onder impuls van president Donald Trump, leidde Iran ertoe om zich niet langer door dat akkoord gebonden te voelen. Sindsdien zijn de bepalingen van het akkoord al verschillende keren geschonden.

Het regime in Teheran had op 31 december al laten weten aan het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) dat het van plan was om uranium tot 20 procent te verrijken. De stap vindt plaats op een moment dat de spanningen tussen de VS en Iran opnieuw hoog oplopen.

