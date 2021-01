Zuid-Korea roept Iraanse ambassadeur op het matje na incident met tanker

Zuid-Korea roept de Iraanse ambassadeur op het matje nadat de Iraanse Revolutionaire Garde maandag een olietanker die onder Zuid-Koreaanse vlag vaart, aan de ketting legde. De leider voor het Bureau voor Afrika en het Midden-Oosten, Koh Kyung Sok, heeft tijdens de ontmoeting met gouverneur Saeed Badamchi zijn ongenoegen over het incident uitgedrukt en een snelle vrijgave van het schip gevraagd, melden de Zuid-Koreaanse media.

De gouverneur meldde volgens de media voor het begin van de ontmoeting dat de 20 bemanningsleden, die zich nog aan boord van het schip bevinden, veilig zijn en het goed stellen.

Iran legde de olietanker maandag aan de ketting omdat die in de Perzische Golf olie lekte. Rederij DM Shipping ontkent de aantijgingen. Volgens de onlinedienst MarineTraffic was de “Hankuk Chemi” met een lading ethanol op weg van Saoedi-Arabië naar het emiraat Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Revolutionale Garde werd het schip naar de havenstad Bandar Abbas geleid.

Het incident vindt plaats op een moment dat de spanningen tussen Zuid-Korea en Iran hoog oplopen wegens bevroren Iraanse bankrekeningen in Zuid-Korea, waar volgens de Zuid-Koreaanse media 7 miljard dollar staat. Ze werden geblokkeerd vanwege de sancties van de Verenigde Staten tegen Iran. Teheran eist dat de rekeningen weer worden vrijgegeven.

De Zuid-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken reist zondag naar Iran om de eisen van Iran te bespreken.

De Perzische Golf is al een tijdlang het centrum van een smeulend conflict tussen Iran en verschillende westerse staten, vooral dan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zeker in de strategische Straat van Hormuz, tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman, zijn er al diverse incidenten geweest. Tot een derde van de olieproductie in de wereld gaat door de Straat van Hormuz.