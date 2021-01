Slechts 16 fitte veldspelers bij Beerschot: “Maar geen overhaaste wintertransfers”

Bij Beerschot staan ze voor een drukke maand januari. Ondanks de recente 0 op 12 behoudt het bestuur het vertrouwen in de huidige kern, ook al wordt die geteisterd door blessures.

Zo zijn Tissoudali, Dom, Brogno, Mboko en Réda de komende weken niet beschikbaar. De A-kern op het Kiel telt op die manier amper 16 fitte veldspelers, met daarnaast ook nog drie doelmannen. “Dat is weinig”, zegt technisch manager Sander Van Praet op de clubwebsite.

“Maar liever dan meteen en snel te gokken op nieuwe spelers, geven we de kans aan onze eigen jeugd. De beloften Mukuna en Ceulemans trainen al geruime tijd mee met de A-kern. Ceulemans zat al op de bank, Mukuna maakte zelfs al minuten. Daarnaast zullen ook Ilias Sebaoui en Benjamin Kaissi meetrainen en eventueel kansen krijgen.”

Het kan snel verkeren in het voetbal, maar op het Kiel willen ze niet absoluut niet panikeren. “We mogen echt niet vergeten dat Beerschot een promovendus is en niet de financiële middelen heeft van de Belgische topploegen. Wij zijn ambitieus maar voeren een realistisch beleid”, zegt Van Praet.

“Door de gemiste inkomsten is dat dit seizoen niet gemakkelijk. In dat opzicht was onze goede start een zegen. Wij zitten in een comfortabele situatie. Er is geen reden tot onrust of paniek. Wij zullen ons dan ook niet laten verleiden tot overhaaste wintertransfers. Dat leidt zelden tot succes.”