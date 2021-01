‘YMCA’ en danspasjes van Trump maken comeback op rally in Georgia: “Er is geen betere plek dan een Trump-rally”

Dinsdag vindt de tweede ronde Senaatsverkiezingen plaats in Georgia. Reden genoeg voor Trump om naar de Amerikaanse staat af te zakken voor een van zijn beroemde rally’s. In zijn toespraak focuste hij wel meer op de voorbije presidentsverkiezing, die hij naar eigen zeggen won. “Er is geen betere plek dan een Trump-rally”, klonk het toen Trump besefte voor wie hij eigenlijk campagne moest voeren. “Maar dit is een rally voor Kelly en David.” Toen hij afscheid nam van zijn fans, maakten ook YMCA en de befaamde danspasjes van Trump een comeback.