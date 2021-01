Frank Vercauteren aangekomen op Bosuil voor eerste werkdag bij Antwerp, Lamkel Zé present voor training B-kern

Een drukke dinsdagochtend rond het Bosuilstadion. Teammanager Frédéric Leidgens stond Frank Vercauteren op de wachten en moest ook even Lamkel Zé de weg naar binnen wijzen.

Frank Vercauteren wordt dinsdag voor de pers voorgesteld als nieuwe coach. De ex-trainer van Anderlecht volgt de naar China vertrokken Ivan Leko op en tekende een contract tot aan het einde van het seizoen.

Van de spelers was er ’s ochtends nog geen teken. Zij worden in de namiddag pas op het trainingsveld verwacht. Of dat met/zonder Frank Vercauteren is, valt nog af te wachten. Hij is nog maar net terug uit Rusland en moet rekening houden met coronaprotocollen.

Vercauteren arriveerde alleen. Het is dus nog afwachten of hij assistenten meeneemt. Ook het lot van huidige asssistent-coach Rudi Cossey - hij volgde Leko niet mee naar China - is niet duidelijk. Meer antwoorden krijgen we rond 11u15, dan wordt Vercauteren gepresenteerd.

Een vijftal minuten voor Vercauteren kwam Didier Lamkel Zé aangedraafd. Met speaker in de hand, maar niet met fans rond hem, zoals werd gevreesd. Hij tekende present voor de training van de B-kern en mocht dus gewoon het stadion betreden.