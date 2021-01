Dit paradijselijke eiland zal waarschijnlijk als eerste ‘coronavrij’ zijn

De eilandengroep Palau zal waarschijnlijk de eerste zijn die coronaveilig is. Er wonen ongeveer 18.000 mensen en naar verwachting zal tot 80 procent tegen eind mei gevaccineerd zijn.

De situatie op Palau is rooskleurig. Het land kende voorlopig geen enkele coronabesmetting of -dode. Het heeft dan ook van in het begin zeer strenge maatregelen genomen. De grenzen gingen in januari 2020 dicht en dat zijn ze vandaag nog steeds. De eilandengroep kiest voor het vaccin van Moderna, omdat die op hogere temperaturen bewaard kan worden. Het wordt alleszins een logistiek huzarenstukje om het vaccin op de 340 eilandjes te krijgen.

De eerste gevaccineerde van Palau, dokter Sylvia Osarch, krijgt over 28 dagen de tweede dosis. Ze is geriater van beroep. “Ik was erg blij dat ik een voorbeeld kon zijn voor mijn gemeenschap”, zegt ze aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Ik wil aan mijn gemeenschap zeggen dat ik het vaccin heb gekregen om hen te beschermen. Als het aan hen is, hoop ik dat ze het aannemen om ons, de gezondheidswerkers, op hun beurt te beschermen.”

