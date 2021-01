Acht jaar cel wegens poging moord op toevallige voorbijganger

Aalst - De 69-jarige Aalstenaar Michel D. is door de strafrechtbank van Dendermonde veroordeeld tot acht jaar cel. Hij is schuldig aan poging moord op een toevallige voorbijganger. Die had hij binnen gevraagd in zijn woning aan de Jagershoek in Erembodegem. Niet veel later stak D. het slachtoffer met een mes in de borst en de rug.

De feiten vonden plaats op 18 april 2020. Toen Michel D. zag hoe een dronken man voorbij zijn huis wandelde, nodigde hij hem binnen in zijn woning uit voor een kop koffie. Niet veel later werd er een fles cognac geopend. Volgens het slachtoffer, Jens C. (28) viel hij van dronkenschap even in slaap en ontdekte hij toen hij wakker werd dat D. zijn broek had uitgedaan en hem betastte. Toen hij duidelijk maakte dat hij dat niet wilde, ontstond een ruzie. D. haalde een mes boven en bracht verschillende messteken toe. Toen het slachtoffer de straat op vluchtte, liep D. hem achterna en stak hem ook buiten nog een keer. “Het is maar omdat buren tussenkwamen, dat erger voorkomen werd. C. had dood kunnen zijn”, oordeelde de rechter. “Het slachtoffer was al ernstig gewond en kreeg, toen hij weerloos op het voetpad zat, nog een messteek in de rug. Dit is zonder twijfel voorbedachtheid en poging moord.”

D. zelf had een andere versie van de feiten. Volgens hem stond C. op zeker ogenblik plots naakt te dansen in de living en vroeg hij vervolgens om bevredigd te worden. “Toen ik dat weigerde, kwam C. plots heel dreigend over. Hij sloeg me en kneep mijn keel dicht”, verklaarde hij. “Om me te verdedigen heb ik dat mes genomen.” De rechter aanvaardde die uitleg niet, omdat het niet strookte met objectieve vaststellingen. Zo waren bij D. geen sporen van verwondingen opgemerkt na de feiten.