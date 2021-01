Immunoloog waarschuwt dat derde golf eraan komt: “Moeten nú zorgpersoneel vaccineren”

Terwijl de topman van de taskforce vaccinatie de Belgische strategie verdedigde in Terzake, waarschuwde professor microbiologie en immunologie Hans-Willem Snoeck (Columbia University) dat ons land in de problemen dreigt te komen omdat het te traag gaat. “De derde golf staat aan de deur. We moeten die absoluut tegenhouden én intussen zo snel mogelijk het zorgpersoneel vaccineren.”

“We hebben een break gekregen met Kerstmis. Het aantal gevallen was aan het stijgen, is gestabiliseerd, is nu aan het dalen”, verklaart professor Snoeck. “Maar de scholen zijn weer open, iedereen gaat weer naar het werk en we hebben die zeer waarschijnlijk meer besmettelijkere vorm in Engeland. Dus ik vraag me af waarom we nu weer denken dat wat bij de buren gebeurt, hier niet zal gebeuren. Ik denk dat we er moeten vanuit gaan dat er een derde golf komt en dat we alles moeten doen om die tegen te houden.”

Daarnaast pleit Snoeck voor een andere en vooral snellere vaccinatiestrategie, met prioriteit voor het zorgpersoneel in plaats van de huidige focus op de meest kwetsbaren. “Als nu de transmissie lokaal laag was, zou ik zeggen: dit plan is perfect, dat is wat we moeten doen, dat is ethisch en medisch verantwoord. Mijn vrees is dat er een derde golf komt, en wat we moeten doen is nadenken over het vaccin combineren met het voorkomen van een derde golf.”

LEES OOK. Hoofd taskforce vaccinatie: “Achteraf kan men zeggen: Hadden we maar vroeger gekocht”

Hij begrijpt niet waarom nog gewacht wordt om massaal te beginnen vaccineren. “Ik denk met de golf die komt, dat we geen week tijd hebben, dat we ons zorgpersoneel moeten beschermen.” Een week extra kost levens, volgens Snoeck. “We zitten in een situatie waar aan de horizon de bosbrand is en we ruiken het vuur al.”

“Ik denk dat we veel te gerust zijn dat er geen derde golf zal komen en alles stabiel zal blijven. En als die derde golf er komt, dan hebben we een probleem met de vaccinatiecentra. Het is wat elke staat in het midden, westen en zuiden van de VS nu meemaakt: ze hebben zelfs geen personeel om te vaccineren, want dat personeel moet voor de zieken zorgen en testen afnemen. En dat is de situatie de we hier absoluut moeten vermijden.”

Bescherming woon-zorgcentra

“Vaccineer eerst het zorgpersoneel en het onderhoudspersoneel in de woon-zorgcentra, want dat beschermt de bejaarden in de woon-zorgcentra: die brengen het virus binnen”, zegt Snoeck. “En essentieel: vaccineer alstublieft eerst de eerstelijnsgezondheidszorg.”

De huidige strategie is rusthuisbewoners eerst vaccineren, dan het personeel. “Maar we kunnen woon-zorgcentra op andere manieren beschermen: afschermen en het vaccineren van het personeel. Bezoek kan veilig gebeuren als we dat buiten doen, met maskers enzovoort. Het is het personeel dat het virus in de woon-zorgcentra binnenbrengt. Dus die moeten we vaccineren. Maar vergeet niet, en daarom breek ik nog altijd een lans voor de eerste lijn: de mensen die 24 uur aan een stuk gaan moeten vaccineren, zijn continu blootgesteld aan iedereen. Die moeten eerst gevaccineerd worden. Die doen het werk en die verdienen die bescherming.”