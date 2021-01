“Indringende geur boven Oostakkerdorp”: politie doekt cannabisplantage op

Gent / Oostakker - In Oostakker op het Dorsplein heeft de federale politie dinsdagochtend een cannabisplantage ontdekt in een leegstaand pand. Samen met de civiele bescherming ruimen ze de planten nu op.

Rond 5 uur 30 ’s ochtends viel de federale politie binnen in het pand aan de Dorpsplein in Oostakker, enkele huizen naast het politiekantoor. De cannabisplantage bevond zich boven een voormalig Aziatisch restaurant.

Samen met de civiele bescherming is de federale politie momenteel druk in de weer om de plantage op te ruimen. De planten worden in bakken naar buiten gebracht en daar worden ze verhakseld. De brandweer van Gent kwam ook even ter plaatse om nazicht te doen en verlichting te plaatsen.

Het pand stond al lange tijd leeg en voor de buurt was de inval een grote verrassing. “We hebben er nooit iets verdachts gezien. Al heel de ochtend zijn ze druk in de weer om de planten op te ruimen. Daardoor hangt er een indringende geur boven het plein.”

Foto: FVV