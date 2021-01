Debat over prioriteitenlijst vaccinaties gaat verder: hadden we toch eerst ziekenhuispersoneel moeten vaccineren?

De eerste coronavaccins in ons land zijn al uitgedeeld, maar toch stopt het debat over de prioriteitenlijst niet. Momenteel krijgen de bewoners van de woon-zorgcentra in ons land de eerste vaccins, daarna zijn de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg aan de beurt. Wetenschappers blijven op tafel kloppen om het zorgpersoneel op die eerste plaats te zetten. “We kunnen de woon-zorgcentra op andere manieren beschermen.”