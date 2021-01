Viroloog Steven Van Gucht hoopgevend: “Begin februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag”

De eerste persconferentie van 2021 was er onmiddellijk eentje die blaakte van positiviteit. Zo hebben we momenteel betere cijfers dan onze buurlanden en als we de trends kunnen aanhouden zouden we begin februari onder de 75 opnames per dag gaan. Dat voorspelt Steven Van Gucht.

De besmettingen gaan nog in dalende lijn maar het crisiscentrum waarschuwt dat die binnenkort minder snel zullen dalen omdat er in de kerstvakantie gewoon minder getest wordt.

Steven Van Gucht kijkt daarom liever naar de ziekenhuisopnames en die zien er goed uit. “Er liggen nu 2.227 Covid-patiënten in het ziekenhuis. Dat is opnieuw 9 procent lager dan de week ervoor. Het aantal ingenomen bedden blijft verder dalen. Het aantal overlijdens daalt ook: 65 gemiddeld per dag. Er zijn ook minder problemen in de woonzorgcentra. Als we deze trends kunnen volhouden zullen we begin februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag gaan.” Dat zou geleden zijn sinds begin oktober en is nodig om te kunnen versoepelen.

“Maar we moeten dan onze inspanningen wel volhouden. Onze motivatie om vol te houden zal ons belangrijkste wapen zijn.”

Het crisiscentrum lichtte ook toe dat ze een burgerconsultatieplatform hadden gehouden in december. Daarin konden 103 burgers hun mening geven over vaccins en het vaccinatiebeleid. “De meerderheid had vragen bij de vaccins, dat ze toch wel heel snel ontwikkeld zijn en wat de rol van de pharma-industrie precies is. Het is aan de overheid om het vertrouwen van de burgers te winnen. En dat kan enkel door open en transparant te communiceren over de vaccins.”