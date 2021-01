Oosterweelwerken dit jaar nog zichtbaar op Rechteroever

Antwerpen - Nadat de Vlaamse regering eind november de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding goedkeurde, zijn nu ook de laatste gunningen voor de uitvoering van de werken op Rechteroever geofficialiseerd. Dat meldt bouwheer Lantis. Zoals al eerder uitlekte, krijgt aannemersconsortium Rinkoniên de bouw van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis in handen, terwijl concurrent Roco de realisatie van de Kanaaltunnels en het verdiepen van de bestaande Antwerpse ring in het noorden van de stad mag uitvoeren.

De “werf van de eeuw” is al een tijdje aan de gang op de Antwerpse Linkeroever en in Zwijndrecht en ook voor de nieuwe Scheldetunnel tussen beide oevers zijn de voorbereidende werken eind 2020 aangevat. Dit jaar gaat ook op Rechteroever eindelijk “de schup in de grond”, zoals toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts in 2018 de eerste spadesteek op Linkeroever omschreef. De aannemersconsortia die de contracten daarvoor binnenhaalden, zijn geen onbekenden van het Oosterweelproject. Rinkoniên (Artes Group, CIT Blaton, Mobilis, Stadsbader) voert ook de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht uit, al komt voor de werken op Rechteroever ook het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis erbij. Roco bestaat dan weer uit BAM Contractors, Besix, DEME, Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki Construct, Van Laere en Willemen Infra en de eerste vier daarvan realiseren ook al de nieuwe Scheldetunnel.

“We zullen zowel op het land als onder water huzarenstukjes uitvoeren”, zegt Peter Vanhoegaerden, operationeel directeur van Lantis. “Dat we daarvoor kunnen rekenen op een brede expertise en de strafste koppen uit onze bouwwereld, stemt ons bijzonder tevreden. De uitdaging wordt stevig, het team dat we verzameld hebben, vormt daarop het beste antwoord.”

De werken op Rechteroever starten deze zomer al. Roco begint met het verleggen van de Schijnkoker naast het viaduct van Merksem, om daar een tijdelijke verkeersverbinding te maken die het verkeer zal opvangen eens de afbraak van het viaduct van Merksem in 2024 start. Rinkoniên plant voorbereidende werkzaamheden aan het Oosterweelknooppunt. Intussen worden dit jaar de werken aan de geluidsarmere en veiligere E17 afgewerkt in het deelproject Linkeroever en start midden januari de realisatie van een tijdelijk bouwdok in de haven van Zeebrugge waar de acht tunnelelementen van de 1,8 kilometer lange Scheldetunnel zullen worden vervaardigd. Het einde van de “werf van de eeuw” is gepland voor 2030, maar verschillende deelprojecten moeten al vroeger klaar zijn. Het deel op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt in principe tegen 2025 afgerond, de Scheldetunnel in 2027.

Lantis waarschuwt ervoor dat de werken op Rechteroever dit jaar al lokaal hinder kunnen veroorzaken en vanaf 2022 ook bovenlokaal. Er zal echter tijdens de werken steeds een maximale capaciteit worden voorzien voor weggebruikers en er wordt gewerkt aan alternatieven door te investeren in onder meer extra fietsinfrastructuur en park & rides, om de hinder toch tot een minimum te beperken.

