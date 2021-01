Nieuw burgerlijk euthanasieproces vindt plaats in stadhuis Dendermonde

In de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010, waarbij het Gentse hof van assisen de drie artsen vrijsprak voor vergiftiging, zal het nieuwe proces tegen de uitvoerende arts plaatsvinden in het stadhuis van Dendermonde. Dat meldt persrechter Annette Van Hecke van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde.

Het gaat om een proces voor de correctionele rechtbank van Dendermonde die uitspraak zal doen over de burgerlijke afhandeling, met name of de arts veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding.

De zaak start dinsdag 12 januari om 14 uur in de Ros Beiaardzaal in het stadhuis van Dendermonde. “Deze historische zaal wordt ons opnieuw kosteloos en coronaproof ter beschikking gesteld gedurende de procesdagen voorzien voor de behandeling van desbetreffende zaak. Zonder de bereidwilligheid en gastvrijheid van de gemeente Dendermonde zou een dergelijke zaak in coronatijden niet kunnen worden behandeld”, meldt de persrechter.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten verschijnen voor het hof van assisen. Joris Van Hove gaf Tine Nys de dodelijke inspuiting en moest zich verantwoorden als uitvoerend arts.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekende dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden. De burgerlijke partij, de familie van Tine Nys, had wel cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie besliste in september dat er een nieuw proces moest komen voor Van Hove, omdat zijn vrijspraak onvoldoende gemotiveerd werd. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren, komt er geen nieuw proces.