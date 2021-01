Noorwegen eerste land ter wereld waar meer dan helft nieuwe auto’s elektrisch is

Noorwegen was in 2020 het eerste land ter wereld waar elektrische wagens goed waren voor meer dan de helft van de inschrijvingen van nieuwe auto’s. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van sectororganisatie OFV.

Volgens OFV waren elektrische wagens vorig jaar goed voor een marktaandeel van 54,3 procent, tegenover 42,4 procent een jaar eerder.

De vier best verkochte modellen in Noorwegen - de (in Brussel gebouwde) Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 en Nissan Leaf - hadden alle een elektrische aandrijving. Het vijfde best verkochte model was de Volkswagen Golf.

De verkoop van elektrische wagens boekte in december in Noorwegen overigens een nieuw maandrecord, met een marktaandeel van 66,7 procent. Noorwegen is een pionier inzake elektrische mobiliteit, dankzij een extreem gunstig fiscaal beleid voor die voertuigen. Terwijl auto’s met een diesel- of benzinemotor er zeer zwaar belast worden, zijn elektrische voertuigen er zowat volledig vrijgesteld van belastingen. Ze genieten ook nog andere praktische voordelen, zoals kortingen op tolwegen of het mogen gebruiken van busstroken.