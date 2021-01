Fazli Kocabas wil als eerste profvoetballer scheidsrechter worden in België: “Ideaal voor mij”

Fazli Kocabas wil zich als eerste (ex)profspeler omscholen tot scheidsrechter. De 31-jarige Belg van Turkse origine, die onder meer voor Union, OHL, Roeselare en Virton uitkwam en inmiddels gestopt is, volgt bij de KBVB een speciaal opleidingsprogramma. Dinsdag gaf hij meer toelichting aan de zijde van topscheidsrechter Alexandre Boucaut.

“Ik wilde binnen de profwereld aan de slag blijven, maar zonder aan een club verbonden te zijn. Een scheidsrechter is van nature neutraal, dus dat is ideaal voor mij. Aanvankelijk had ik veel twijfels maar na een onderhoud met Alexandre werd alles duidelijk en wilde ik ervoor gaan”, zegt Kocabas.

De voormalige verdediger volgt bij de KBVB een speciaal traject, het “Enhanced Promotion Pathway”. “Het doel is Fazli op een zo hoog mogelijk niveau te brengen”, legt Boucaut uit. “In principe heb je vijf tot zes jaar nodig, maar het kan ook in drie jaar. Hij heeft het voordeel dat hij het voetbal kent en alle trukjes van de spelers die erbij horen. Ik herinner mij hem als een correcte en hoffelijke verdediger. Ik hou alleen goede herinneringen aan hem over.”

Kocabas zal zijn eerste stappen als scheidsrechter in de jeugdafdelingen moeten zetten, en daarna opklimmen. “Ik ben ambitieus”, onderstreept hij. “Mijn doel is profwedstrijden leiden. Ik wil niet gedurende twintig jaar in de jeugdreeksen blijven hangen. Mijn toekomst kan ik niet voorspellen. Zal het mij bevallen? Voorlopig denk ik van wel, gezien mijn karakter en de zin die ik heb om eraan te beginnen.”

Boucaut hoopt dat Kobacas als voorbeeld kan dienen. “Elk jaar verliezen we 10 à 20 procent kandidaat-scheidsrechters. We hopen dit om te keren. Dit seizoen zijn er tot onze tevredenheid 25 scheidsrechters bijgekomen. Nog een vijftigtal anderen volgen lessen in afwachting van het afleggen van hun examen, wat momenteel niet mogelijk is door de coronacrisis. De hervatting van de competities zal voor hen een aanmoediging zijn en ook de verplichting voor clubs om scheidsrechters te vormen, helpt ons veel. In elke profclub zijn ze met vijf tot twaalf. Er is talent. Vanaf dertien jaar moet je geduld tonen en hen vormen.”