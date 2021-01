LIVE. Krijgt Hans Vanaken in beroep een lichtere straf? Volg hier de zitting van de Disciplinaire Raad

Krijgt Hans Vanaken een in beroep een lichtere schorsing? Dat is de grote vraag vandaag tijdens de zitting van de Disciplinaire Raad. De middenvelder van Club Brugge werd voor vier wedstrijden geschorst, nadat hij rood pakte tegen Eupen en vervolgens de scheidsrechter schoffeerde. Club Brugge is het vooral oneens met de twee wedstrijden die de Gouden Schoen krijgt vanwege de overtreding. Ook STVV-verdediger Maximiliano Caufriez verschijnt dinsdag voor de Disciplinaire Raad. De Kanaries vechten eveneens een schorsing van vier speeldagen aan.