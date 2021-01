Vogelgriep vastgesteld op kalkoenbedrijf in Nederlandse provincie Noord-Brabant

Op een kalkoenbedrijf in het Brabantse Moergestel, op een twintigtal kilometer van de Belgische grens, is vogelgriep vastgesteld. De 18.000 dieren worden gedood om verspreiding van de ziekte te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw dinsdag.

Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Dat betekent dat het griepvirus tot ernstige ziekte of overlijden van de vogels leidt.

Zes andere pluimveebedrijven in een straal van 3 kilometer rond het getroffen bedrijf worden onderzocht op vogelgriep. In een zone van 10 kilometer rond het kalkoenbedrijf geldt een vervoersverbod. In die zone liggen nog eens 21 andere pluimveebedrijven.

Voor commerciële pluimveebedrijven geldt in Nederland sinds 22 oktober een ophokplicht. Dat gebeurde nadat het virus was aangetroffen bij twee dode wilde knobbelzwanen in de provincie Utrecht.

