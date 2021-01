Cannabisplantage aangetroffen vlak naast politiekantoor in Oostakker

Gent - In de Gentse deelgemeente Oostakker is dinsdag een cannabisplantage aangetroffen vlakbij het commissariaat van de lokale politie. De brandweerzone Centrum en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om de planten op te ruimen.

De politie viel dinsdagmorgen binnen in het pand boven een voormalig Aziatisch restaurant aan Oostakker Dorp. Het commissariaat, dat zelden bemand is, bevindt zich vier huizen verder in de straat. Het ging om een beperkte plantage met ongeveer 800 plantjes. Het is niet duidelijk of er al verdachten opgepakt zijn.