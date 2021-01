Vlamingen houden corona in achterhoofd en stellen boeking zomervakantie uit

Een bevraging bij de Vereniging van Vlaamse Reisbureau’s en touroperator TUI leert dat heel wat Vlamingen het boeken van hun zomervakantie zo lang mogelijk uitstellen. Vooral het meest recente overlegcomité van 18 december speelde daarin een cruciale rol. Volgens Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, worden momenteel “ongeveer de helft van het aantal boekingen van vorig jaar” genoteerd.

Testen, verplichte quarantaine, rode zones en reizen naar het buitenland die “ten stelligste afgeraden” zijn. De stroom aan coronamaatregelen zorgt ervoor dat veel Vlamingen het boeken van hun traditionele zomervakantie voor onbepaalde duur uitstellen. “Gedurende de drie weken voor het overlegcomité van 18 december kwamen de boekingen langzaam maar zeker op gang”, klinkt het bij Koen van den Bosch, CEO en woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR), “maar daarna volgde een abrupte stop”.

Bij TUI noteert men voorlopig ongeveer de helft van het aantal zomerboekingen in vergelijking met vorig jaar. “Mensen kijken de kat uit de boom”, vertelt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI. Vooral de evolutie van de vaccins en de vaccinatiegraad wordt daarbij nauwlettend in het oog gehouden. “Traditioneel was januari de topmaand voor vroegboekingen, maar dat zit er dit jaar wellicht niet in”, aldus Demeyere.

Toch blijven zowel de VVR als TUI nog enigszins optimistisch. Beide organisaties hopen dat het aantal boekingen naar de zomer toe geleidelijk aan weer in een positieve curve terechtkomt. Wanneer dat precies zal zijn, is op dit moment nog koffiedik kijken.