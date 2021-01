Moeder (41) krijgt jaar cel nadat ze stok kapotslaat op dochter (16): “Ik heb ook zo’n opvoeding gehad”

De Panne - Een 41-jarige moeder uit De Panne heeft een effectieve celstraf gekregen van 12 maanden voor de mishandeling van haar zestienjarige dochter.

Er zou al langer sprake zijn van kindermishandeling binnen het Kosovaarse gezin waarvan de moeder al negentien jaar in België woont. Alhoewel A.M. en haar partner twee tienerdochters hebben, zou enkel het zestienjarige meisje mishandeld zijn. Dat zou al lange tijd aan de gang zijn, maar op 29 juni ontaardde het geweld.

Bijtsporen

“Die dag is het meisje de woning ontvlucht en zocht ze hulp bij haar vriendin”, zei de procureur. “Toen A.M. haar wou terughalen kwam de politie tussenbeide. Zij hebben zelf vastgesteld hoe het meisje toegetakeld was. Omdat ze blijkbaar gelogen had over waar ze geweest was ontstak haar moeder in een tirannieke woede. Ze sloeg het kind meermaals hard met de hand maar dat volstond niet. Ze nam daarop een riem en sloeg daarmee. Maar die was, zo heeft ze zelf verklaard, te kort om er hard mee te slaan. Dus gaf ze haar andere dochter de opdracht om een stevige stok te halen zodat ze nog harder kon slaan. Zowel in de slaapkamer boven als in de inkomhal van het appartement heeft ze haar dochter afgeslagen. Daarbij is de stok zelfs in tweeën gebroken. Op school hebben de leerkrachten eerder al blauwe plekken, krabletsels en zelfs bijtsporen opgemerkt. ”

Moeder minimaliseert

De vrouw minimaliseerde de feiten en gaf aan dat in haar land dergelijke straffen heel gewoon zijn. “Het waren eenmalige feiten, maar ik ging wel over de schreef. In mijn thuisland is dit normaal, ik heb ook zo’n opvoeding gehad.” De rechter gaf A.M. 12 maanden cel en 800 euro boete. “In onze maatschappij wordt dergelijk gedrag tegenover anderen en zeker kinderen niet aanvaard”, klonk het.

Het meisje werd intussen door de jeugdrechter geplaatst en er is een contactverbod.