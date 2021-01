Huizenprijzen kennen sterkste stijging in 15 jaar: “Rush op huis met tuin jaagt prijzen omhoog”

De prijs van een huis is het afgelopen jaar met zo’n 6 procent gestegen. Dat is de sterkste stijging in vijftien jaar, blijkt uit een analyse van vastgoedkantoor ERA. Ook de notarissen bevestigen die stijging. Corona heeft er veel mee te maken.

De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar – ondanks corona – met 5,93 procent gestegen, blijkt uit een analyse van ERA. Dat betekent dat een huis in Vlaanderen vandaag al gemakkelijk zo’n 15.000 euro duurder is dan vorig jaar. Het gaat om de grootste prijsstijging sinds 2006, het jaar na de introductie van de woonbonus.

Ook de prijzen van appartementen zien een sterke groei van 4,86 procent. Vooral de appartementen in onze kustgemeenten zien een grote prijsstijging van gemiddeld 7,01 procent. Daarnaast zorgde de eerste lockdown ervoor dat kopers in het tweede en derde kwartaal hogere bedragen boden dan normaal en blijkt dat appartementen zonder terras in coronatijden heel wat moeilijker verkopen.

Foto: Jimmy Kets

“Covid heeft onze samenleving zonder meer overhoop gegooid, maar één zaak staat vast: het heeft de baksteen in onze maag niet aangetast. Het is uiteraard niet altijd even gemakkelijk geweest, want tijdens de eerste lockdown heeft de markt een tweetal maanden zo goed als volledig stilgelegen. Maar daarna hebben we een inhaalmanoeuvre van jewelste gezien. Die impact zien we nu ook op de prijzen”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA Belgium.

De Belgische federatie van notarissen ziet dezelfde tendens. “De coronacrisis heeft iedereen de waarde doen inzien van een ruim huis of appartement”, zegt Bart Van Opstal van de notarissenfederatie. “Die vormen uiteraard het duurdere segment, dus dat heeft zijn impact op de prijs.”

Meer bieden na lockdown

Het inhaalmanoeuvre na de eerste lockdown, dat zich de hele zomer nog liet voelen, heeft er ook voor gezorgd dat kandidaat-kopers minder gingen onderhandelen over de prijs. En er werd daardoor vaak meteen een hoger bod uitgebracht. Zo is er in het eerste kwartaal – grotendeels voor de lockdown – gemiddeld ‘maar’ 93 procent van de vraagprijs geboden. Post-lockdown, in het tweede en derde kwartaal, steeg dit respectievelijk naar 94,5 procent en 95,4 procent.

Centrumsteden

De prijzen van huizen in centrumsteden blijken sneller te stijgen dan huizen in de rest van Vlaanderen, met een gemiddelde groei van respectievelijk 7,01 procent en 5,78 procent. Een trend die zich al langer voordoet, maar corona heeft er dus geen verandering in gebracht.

De top drie duurste centrumsteden van de voorbije 15 jaren blijven Leuven, Antwerpen en Brugge, in die volgorde.