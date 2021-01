Voetballer Tuur Dierckx draait na lockdownfeestje mee op Covid-afdeling in ziekenhuis: “Het is wel binnengekomen”

KVC Westerlo-voetballer Tuur Dierckx, die in december werd betrapt op een lockdownfeest in zijn woning, heeft dinsdag op vraag van zijn club een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van Geel. Dierckx betuigde er enerzijds zijn spijt over het voorval en ging er ook in gesprek met COVID-patiënten en ziekenhuispersoneel. “Een mooi gebaar”, vindt de ziekenhuisdirectie.

KVC Westerlo veroordeelde de deelname van Dierckx en een ploegmaat aan een lockdownfeest streng, aangezien dergelijk gedrag niet zou passen binnen de waarden die de club wil uitdragen. “Het voetbal kan blijven doorgaan in coronatijden en daarom wil de club als voorbeeld fungeren in de omgang met het virus”, zegt algemeen directeur Wim Van Hove. Het ziekenhuisbezoek van Dierckx moet nu ter compensatie een bijdrage leveren aan de sensibilisering rond het coronavirus en de coronamaatregelen.

“Serieus over praten met mijn ploegmaats”

Dierckx bezocht de covidafdeling en sprak er met mensen die op intensieve zorg lagen of zelfs in coma belandden. “Het is wel binnengekomen om eerlijk te zijn”, klonk het duidelijk aangedaan bij Sporza. “Ik besefte wel dat het ernstig was, maar ik kende niemand die echt doodziek was. Het was ver van mijn bed, dan sta je er niet zo bij stil. Nu wel.”

“Als voetballer leven we ook in een soort bubbel waarbij we wat weggehouden worden van die situatie, waardoor we niet stilstaan bij de ernst ervan. Het zou goed zijn als meer mensen er eens mee geconfronteerd worden, dan ga je er toch meer over nadenken. Ik zal vanaf nu zeker proberen om de mensen die ik ken duidelijk te maken hoe ernstig de situatie echt is. Normaal ben ik altijd de grapjas van de ploeg, maar hierover zal ik wel serieus praten met mijn ploegmaats. Deze dag zal me echt bijblijven.”

“Confrontatie met realiteit heeft duidelijk grote impact gehad”

“Tuur is hier met de realiteit van een COVID-afdeling geconfronteerd en dat heeft duidelijk een grote impact op hem gehad”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel. “Je hoort natuurlijk wel over overlijdens, maar hier zie en hoor je ook hoe zwaar patiënten én ziekenhuispersoneel het hebben. COVID kan je niet alleen tijdelijk zwaar ziek maken, velen moeten nadien lang revalideren of krijgen zelfs te maken met permanente schade.”

Dierckx moest tijdens zijn bezoek een volledig beschermpak dragen. “Zo kon hij ondervinden hoe zwaar het is om zoiets een hele dag te dragen tijdens het werk”, zegt Flament. “Een actie zoals vandaag kan ertoe bijdragen dat we elkaar allemaal wat beter begrijpen. Tuur heeft een fout gemaakt en erkent dat ook, na alle kritiek die hij gekregen heeft heb ik veel respect voor het feit dat hij zich nu niet wegstopt.”

Foto: BELGA

