Romelu Lukaku komt er met de schrik vanaf en heeft geen blessure

Romelu Lukaku verliet zondag tegen Crotone het veld na 75 minuten. De Rode Duivel leek een probleem te hebben aan zijn quadriceps van het rechterbeen. Onderzoeken dinsdagochtend brachten volgens de Italiaanse media aan het licht dat Lukaku geen ernstige blessure heeft opgelopen. Geruststellend nieuws dus voor Lukaku.

Woensdagnammidag om 15u00 neemt Inter het op tegen Sampdoria. Maar het is nog niet zeker dat Lukaku in de slectie zal zitten. Het kan zijn dat onze landgenoot rust krijgt van Conte. Dit weekend staat immers de wedstrijd tegen AS Roma op het programma. Roma staat derde in de stand en volgt op zes punten van nummer twee Inter.