Woensdag kans op eerste sneeuw in Vlaanderen

Grijs, nat, kil en donker. Het weer voor de komende dagen ziet er bijzonder somber uit. Een klein lichtpuntje: we mogen misschien wel wat sneeuw verwachten. Ook in Vlaanderen. Al is de kans klein dat die zal blijven liggen.

Wie deze winter sneeuw wil zien, moest daarvoor naar de Ardennen of de Hoge Venen trekken. Daar ligt alles bedekt onder een wit dekentje. In Vlaanderen daarentegen hebben we nog geen vlokje sneeuw gezien. Maar daar kan nu wel verandering inkomen. “In Duitsland zitten ze nu met winterse neerslag en woensdag zal die opschuiven naar de Benelux”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Het zullen vooral de oostelijke regio’s, provincies Limburg en Luik, zijn die te maken krijgen met wat winterse neerslag. Maar de weermodellen tonen wel aan dat de kans klein is dat die zal blijven liggen. De temperatuur blijft rond de 1 graden Celsius en ook de bodemtemperatuur blijft boven het vriespunt. Kans op gladheid is daarom ook miniem.”

In de Ardennen ligt momenteel al een centimeter of 30, en daar kan ook nog eens 2 tot 5 centimeter bijkomen. “En boven de 300-400 meter zal die dan ook blijven liggen”, zegt Roose.

Storing

Woensdagnacht zakt de temperatuur ook weer tot het vriespunt en krijgen we ’s nachts te maken met een zwakke storing. “Er is dus een grote kans op winterse neerslag”, zegt VRT-weervrouw Sabine Hagedoren. “Al zal die snel overgaan in regen, want de temperaturen stijgen tot zo’n 3 graden. En die sneeuw zal ook opnieuw niet voor heel het land zijn. In het westen van het land blijft het net te zacht voor sneeuw. Zij hebben natuurlijk ook te maken met de invloed van de Noordzee.”

En ook de volgende dagen moeten we niet op veel winterse buien rekenen. “Het gaat wel kouder worden, maar het blijft overdag droog”, zegt Hagedoren.

Van echte sneeuwpret in Vlaanderen is voorlopig dus toch nog niet echt sprake. “De temperaturen zijn ideaal, maar zonder storing heb je geen neerslag. En het hangt er ook af van waar de hoge en lage drukgebieden liggen. Ons landje is niet zo groot en we kunnen dus naast de ‘prijzen’ grijpen.”



Maar het kan nog, zegt Hagedoren. “De winter is nog niet voorbij. Het kan in februari ook nog zeker sneeuwen.”

