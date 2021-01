Nieuwe moordpartij in Oost-Congo: 21 mensen gedood bij aanval

In de buurt van de Oost-Congolese stad Beni zijn bij een nieuwe moordpartij zeker 21 mensen omgebracht. (themabeeld) Foto: AFP

In de buurt van de Oost-Congolese stad Beni zijn bij een nieuwe moordpartij zeker 21 mensen “op een wilde manier” omgebracht. VN-bronnen en plaatselijke bronnen schrijven het geweld opnieuw toe aan de Allied Democratic Forces (ADF), een van oorsprong Oegandese rebellenbeweging die al jaren dood en verderf zaait in de ruime regio.

De slachtpartij deed zich voor in Mwenda, nabij Beni in de provincie Noord-Kivu. Onder de slachtoffers zijn tien vrouwen, zegt Donat Kibwana, overheidsfunctionaris in Beni. Tien anderen raakten gewond en er zijn ook mensen vermist. “Het leger kwam na afloop ter plaatse”, aldus nog Kibwana.

Die balans werd bevestigd door een bron bij het middenveld in de streek, Paluku Batoleni. Diens kantoor werd vernietigd bij de aanval.

Mwenda is een dorpje op 9 km van Mutwanga, hoofdplaats van de sector Rwenzori, en dat is een van de vier ‘communes’ van Beni. Mwenda ligt aan de rand van het Virungapark.

Het Congolese regeringsleger en de VN-missie Monusco ondernamen de voorbije maanden wel enkele operaties tegen de ADF, maar het geweld blijft voortduren. Waarnemers wijzen erop dat ook hooggeplaatste leden van het regeringsleger betrokken zijn bij het dodelijke geweld.

Bij het geweld dat wordt toegeschreven aan de ADF zijn sinds eind 2014 al enkele duizenden doden gevallen. Bij de vorige aanval, in de nacht van oudejaar, werden zeker 25 burgers omgebracht.